Euroapi : prévisions 2023 abaissées et avertissement sur les perspectives à moyen terme

(Boursier.com) — Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques Euroapi a revu en baisse ses objectifs 2023, prévoyant désormais une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +3% et +5%, contre +7% à +8% précédemment.

Euroapi explique ce ralentissement par des ventes plus faibles que prévu au quatrième trimestre pour l'activité CDMO ou par des programmes de réduction des stocks chez certains clients pour API Solutions.

La marge de Core EBITDA devrait désormais se situer entre 9% et 11%, contre 12,5 % et 13,5% attendu précédemment. Les objectifs en matière d'investissement restent inchangés, et sont compris entre 120 et 130 millions d'euros.

Sur la base de ces éléments, Euroapi annonce initier une revue stratégique afin d'adapter son modèle opérationnel. Les perspectives à moyen terme 2023-2026, communiquées en mars 2023, sont suspendues. La société prévoit de communiquer plus d'informations sur les conclusions de la revue stratégique au plus tard le 29 février 2024, à l'occasion de la publication des résultats de l'année 2023.