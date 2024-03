Euroapi : nouvelle débandade boursière

(Boursier.com) — Nouvelle séance noire pour Euroapi. Dans de gros volumes, le titre du fabricant de principes actifs pharmaceutiques (API) s'effondre de 50% à 3,33 euros sur la place parisienne, abandonné après un nouvel avertissement massif sur ses résultats et une lourde perte annuelle. Plombé par d'importantes dépréciations d'actifs, le groupe a essuyé un déficit net de 189,7 ME en 2023 pour un chiffre d'affaires de 1,013 milliard d'euros, en augmentation de 3,8% sur un an, et de +3,1% à taux de change constant. La marge brute a enregistré une baisse de 190 points de base en variation annuelle, atteignant 16,2%, et comprenant l'impact négatif de volumes décroissants et la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.

La revue stratégique a provoqué l'arrêt de la production d'environ 13 APIs à marge faible ou négative, déclenchant -226,4 ME de dépréciations d'actifs non courants sur un total de 859,5 ME. Elles reflètent la détérioration des futurs cash flows comparés au plan précédent, et la hausse du coût moyen pondéré du capital (WACC) de 7,1% à 8,3%.

La société scindée de Sanofi table cette année sur un repli de son chiffre d'affaires compris entre 4% et 7% à base comparable en raison notamment d'une baisse des ventes à Sanofi, une marge de Core Ebitda se situant entre 6% et 9%, et un impact matériel des coûts de transformation et de début de restructuration, comprenant une sous-activité industrielle résultant de la mise en oeuvre du projet Focus-27.

La Deutsche Bank met en avant la baisse " surprenante " des ventes au quatrième trimestre. Elle souligne que les prévisions d'une baisse des ventes de 4 à 7% et de marges pour 2024 bien inférieures aux attentes impliquent une réduction de 40% du consensus au niveau de l'Ebitda ajusté pour 2024. "Les attentes du consensus pour les années à venir devront probablement également être diminuées, car Sanofi semble avoir considérablement abaissé ses prévisions de demande pour 2024 et 2025". Le rapport montre " une fois de plus " la forte dépendance d'Euroapi à l'égard de Sanofi et sa propre faible visibilité sur les bénéfices.

Oddo BHF estime que le point noir de cette publication concerne les perspectives 2024 et dégrade sa recommandation à 'sous-performance' ne voyant pas de rebond à court terme. Il ajuste son cours cible de 11,8 à 6 euros en abaissant significativement ses estimations de marge (marge d'EBITDA de 7,9% vs 12% initialement en 2024 ; TMVA EBITDA de 5,5% entre 23/26 vs 23% initialement). Ludwig de Mot vient d'être nommé comme CEO pour mener à bien la feuille de route stratégique et la restructuration du groupe.