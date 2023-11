Euroapi : nouveaux membres au Comité Exécutif

(Boursier.com) — Euroapi a annoncé les nominations de David Seignolle au poste de Directeur des opérations et de Marion Santin au poste de Directeur juridique, conformité et propriété intellectuelle, tous deux rejoignant le Comité Exécutif. Dans ses nouvelles fonctions, David Seignolle conduira la transformation des Opérations industrielles, en s'attachant à renforcer la robustesse et la conformité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, tout en apportant des innovations et en développant des produits pour soutenir l'ambition de l'entreprise. Il supervisera l'exécution, au niveau industriel, de la revue stratégique annoncée le 9 octobre.

David Seignolle rejoint Euroapi après avoir travaillé chez Bain & Company en tant qu'expert associé dans le secteur Pharmaceutique. Précédemment, il a passé 6 ans chez Teva où il a occupé plusieurs postes tels que Directeur des opérations pour un réseau de sites de production Teva API, vice-président Global Supply Chain API et Biologics, ou directeur de site de production. Il a également travaillé 5 ans chez McKinsey en France et aux États-Unis où il était spécialisé dans les opérations pharmaceutiques, après avoir commencé sa carrière dans les achats chez Toyota Motor Europe.

Marion Santin a débuté sa carrière comme collaboratrice en cabinet d'avocats chez Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP puis chez DLA Piper. Elle a ensuite rejoint Sanofi en 2006 où elle a d'abord occupé le poste de Responsable Juridique Affaires Industrielles, puis de Directeur Juridique Alliances & Partenariats, de Directeur Juridique Fusions-Acquisitions avant de devenir Directeur Juridique Opérations commerciales des équipes juridiques basées en Asie, Moyen-Orient, Inde, Hong-Kong et Taïwan.