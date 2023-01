Euroapi : Mattias Perjos succède à Corinne Le Goff au Conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Euroapi propose la ratification de la nomination par cooptation d'un nouvel administrateur indépendant, Mattias Perjos, à compter du 11 janvier 2023.

Corinne Le Goff, membre indépendant du Conseil d'administration depuis le 6 mai 2022, a démissionné de sa fonction d'administratrice au 11 janvier 2023. Corinne Le Goff a été nommée PDG d'Imunon.

Mattias Perjos est actuellement PDG de Getinge, une société cotée à la Bourse de Stockholm, qu'il a rejointe en 2017. Il a été précédemment Directeur général de Coesia IPS Division et Coesia International (2012-2017). Avant cela, Mattias Perjos était Directeur général de Flexlink (2006-2016) et a occupé plusieurs fonctions de direction dans ce groupe qu'il a rejoint en 1998. De nationalité suédoise, Mattias Perjos est titulaire d'un master en ingénierie industrielle et en management.