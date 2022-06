Euroapi : lève des fonds auprès de ses salariés à 10,76 euros l'action

(Boursier.com) — Euroapi lance Euroapi Action 2022, son premier plan mondial d'actionnariat salarié.

La période de souscription sera ouverte du 10 au 24 juin, dans 7 pays, et vise à promouvoir le sentiment d'appartenance des salariés et à les associer à la réussite et au développement du groupe à long terme.

Le prix de souscription est fixé à 10,76 euros, en appliquant une décote de 20% par rapport au prix de référence. Ce dernier est égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes d'une action Euroapi sur Euronext Paris pendant les 20 séances de bourse précédant la date de fixation du prix de souscription.

Le montant nominal maximal de l'augmentation de capital sera limité à 0,56% du capital social d'Euroapi, soit 522.600 actions.

Les salariés pourront souscrire jusqu'à 2.500 actions dans la limite de 25% de leur rémunération brute annuelle estimée pour 2022. Pour chaque action souscrite, les salariés d'Euroapi bénéficieront d'un abondement de l'entreprise sous la forme de 1 action gratuite. Cet abondement de l'entreprise sera limité à 25 actions gratuites par souscripteur.

Les investissements des salariés, y compris les actions gratuites, seront bloqués pendant une période de 5 ans, jusqu'au 31 mai 2027 (inclus), au cours de laquelle les actions Euroapi ne peuvent être cédées, sauf survenance de l'un des cas de déblocage anticipé.

Si le nombre total de souscriptions dépasse la limite de 522.600 actions Euroapi, il sera procédé à une réduction des ordres d'achat d'actions selon une méthode d'écrêtement. Les demandes les plus élevées (abondement compris) seront plafonnées de façon à ce que la demande effective totale corresponde au nombre d'actions proposé.

L'augmentation de capital doit intervenir le 21 juillet. Les actions nouvellement créées porteront jouissance courante dès leur émission (droits de vote et dividendes). L'admission des actions Euroapi nouvellement émises aux négociations sur le marché d'Euronext Paris (code ISIN : FR0014008VX5) sera demandée une fois l'augmentation de capital réalisée.