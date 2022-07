Euroapi : les salariés investissent 5 ME

(Boursier.com) — 3 309 salariés ont pris part à l'offre à un prix de souscription fixé à 10,76 euros. Cette opération a été particulièrement bien accueillie en France et en Allemagne, où respectivement 91,55 % et 69,15 % des salariés éligibles ont souscrit des actions. Les investissements des salariés du Groupe se sont chiffrés au total à 5,03 ME.

Le 21 juillet, à la clôture de l'opération, 522 600 nouvelles actions ordinaires, représentant 0,56 % du capital social et des droits de vote, ont été émises, directement et par l'intermédiaire du fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) de la société en France, dans le cadre de l'offre réservée aux salariés.