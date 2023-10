Euroapi : les analystes toujours pas heureux

(Boursier.com) — Après avoir été lourdement sanctionné la semaine passée dans la foulée des déceptions chiffrées, Euroapi perd encore 1% à 4,75 euros ce mercredi. Le gros avertissement sur ses résultats ne passe toujours pas et les analystes continuent de réviser en baisse leurs prévisions à l'image de Berenberg qui a coupé sa cible de 16,9 à 6,6 euros, tout en restant à l'achat. Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques table désormais sur une croissance annuelle comprise entre +3% et +5%, contre +7% à +8% précédemment.

Euroapi a expliqué ce ralentissement par des ventes plus faibles que prévu au quatrième trimestre pour l'activité CDMO ou par des programmes de réduction des stocks chez certains clients pour API Solutions. La marge de Core EBITDA devrait désormais se situer entre 9% et 11%, contre 12,5 % et 13,5% attendu précédemment. Les objectifs en matière d'investissement restent inchangés, et sont compris entre 120 et 130 millions d'euros...

Examen stratégique

Les investisseurs resteront probablement à l'écart au moins jusqu'à la fin de l'examen stratégique de l'entreprise, estimait pour sa part Morgan Stanley, qui a réduit sa cible de 13 à 10,5 euros. La banque ('pondération en ligne') a ramené son estimation d'Ebitda 'core' pour l'exercice 2023 de 23%, avec des réductions de 15 à 19% au-delà... La pression sur les prix et l'incertitude sur le marché sous-jacent des ingrédients pharmaceutiques actifs ont conduit également le broker à minorer ses attentes de TCAC des revenus pour 2023-2026 à 6%, contre 7% à 8% précédemment...

De son côté, Oddo BHF a dégradé le dossier à 'neutre' et a coupé son objectif de 15,1 à 11,8 euros. Le broker a expliqué que le management a donné rendez-vous au marché aux résultats annuels pour présenter sa nouvelle orientation stratégique... Il s'attend à une révision significative des attentes a minima pour cette fin d'année mais aussi pour ces 3 prochaines années. Il a abaissé ainsi ses estimations, anticipant une croissance de 3,7% au niveau des ventes et un ratio d'EBITDA de 10% pour cette année. Il a maintenu son estimation de croissance moyenne de l'EBITDA de 23% jusqu'en 2026 mais avec dorénavant une base bien plus faible.

Exane BNP Paribas a également abaissé sa recommandation sur le titre à 'neutre' et vise 9 euros.

Le titre accuse une chute spectaculaire de 65% depuis le 1er janvier.