Euroapi : le titre grimpe après une bonne nouvelle à Budapest

(Boursier.com) — Euroapi bondit de 4% à 14,35 euros à l'ouverture du marché parisien, les opérateurs saluant la reprise progressive de la production de prostaglandines sur son site de Budapest le 19 janvier. Comme indiqué au marché début décembre 2022, la société avait identifié, au cours d'une évaluation interne, certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication concernant la documentation relative à la production et avait décidé par mesure de précaution de suspendre proactivement et temporairement les activités liées aux prostaglandines sur son site de Budapest.

Le Groupe a construit et mis en place avec succès un plan de remédiation complet, lui permettant de redémarrer progressivement la production de prostaglandines en janvier. Le redémarrage étant par nature progressif, la firme prévoit que la majeure partie de la production de prostaglandines aura repris d'ici à la mi-avril 2023.

Comme le rappelle Oddo BHF, l'impact financier de cet incident avait été malheureusement conséquent. La guidance 2022 du groupe avait ainsi été revue à la baisse avec des ventes dorénavant attendues autour de 980 ME (vs environ 1 MdE précédemment) et une marge d'EBITDA cde 12/13% (vs 14% initialement). L'impact boursier s'est déjà produit sur l'année 2022, aussi l'enjeu est aujourd'hui essentiellement sur la guidance 2023 et la capacité du groupe à pouvoir " potentiellement " rattraper ou non une partie du manque de fin 2022. Le courtier rappelle que la guidance moyen terme n'a pas été impactée par cet incident et que le management avait maintenu initialement sa prévision de marge d'EBITDA supérieur à 20% à horizon 2025. L'analyste reste à 'surperformer' avec une cible de 18,5 euros. La publication des résultats annuels est prévue le 8 mars prochain et donnera une orientation pour l'année 2023..