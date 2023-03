Euroapi : le titre a perdu plus du quart de sa valeur cette semaine !

(Boursier.com) — Euroapi aura perdu plus de 25% en bourse cette semaine, le titre reculant encore de 5% ce vendredi à 11,55 euros. La société spécialisée dans le développement et la fabrication de principes actifs pharmaceutiques pour le compte des industriels de la santé a déçu le marché cette semaine en annonçant ses perspectives. Rappelons que la société propose, de la vitamine B12, des prostaglandines, des oligonucléotides, des peptides, des corticoïdes et des hormones, des anti-infectieux, des opiacés (morphine, codéine, thébaïne, etc.), des analgésiques, etc...

Le Core EBITDA s'est établi à 120 millions d'euros sur l'exercice écoulé, en hausse de 8,5%, soit 12,3% du chiffre d'affaires comprenant l'impact exceptionnel de la suspension temporaire de la production de prostaglandines sur le site de Budapest. Les investissements sont ressortis à hauteur de 138,3 millions d'euros (14,2% du chiffre d'affaires), avec des investissements stratégiques majeurs réalisés pour soutenir la croissance et la performance d'EUROAPI.

Le résultat net est quant à lui négatif de -15 millions d'euros, incluant 28,8 millions d'euros d'éléments exceptionnels liés à la dépréciation d'actifs sans incidence sur la trésorerie.

Un contexte volatil et incertain

Dans un contexte macroéconomique "volatil et incertain", Euroapi anticipe pour 2023 une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +7% et +8%, une marge de Core EBITDA comprise entre 12% et 14% et des investissements pour un montant compris entre 120 et 130 millions d'euros...

La direction a précisé : "Alors que nous investissons dans l'accélération de notre croissance à long terme et réduisons notre dépendance vis-à-vis de Sanofi, nous avons ajusté nos perspectives à moyen terme comme suit : Une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +7% et +8% en moyenne sur la période 2023-20262 (comparé à +6% à +7% entre 2021 et 2025), portée par une progression à deux chiffres du chiffre d'affaires réalisé avec les Autres Clients (API Solutions et CDMO) ; Une Marge de Core EBITDA supérieure à 20% en 2026 (vs. 2025 initialement attendu), et supérieure à 18% en 2025 ; 510 millions d'euros d'investissements (Capex) sur la période 2022-25 (inchangé).

"Afin de soutenir notre performance globale, nous accélérons la transformation du groupe avec une création de valeur supplémentaire de 50 millions d'euros annuels prévue à horizon 2026" a poursuivi la direction... Les réactions d'analystes ont été plus que réservées dans la foulée de ces ajustements. La Deutsche Bank ne vise plus par exemple qu'un cours de 14 euros, contre 17 précédemment... Les résultats 2022 ont en effet été pénalisés par la suspension temporaire de la production de prostaglandines sur le site de Budapest, de quoi reporter à 2026 la prévision de "core Ebitda" supérieure à 20%.