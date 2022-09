Euroapi : Le résultat net consolidé s'est inscrit à 16,7 millions d'euros au S1

(Boursier.com) — Euroapi publie un chiffre d'affaires en hausse de +10,1% à 483,8 millions d'euros au S1 2022, à comparer à un chiffre d'affaires retraité de 439,4 millions d'euros au S1-2021, porté par la contribution positive de l'activité API Solutions (+6,5%) et la solide performance de l'activité CDMO (+22,2%) liée à la forte dynamique des grosses molécules.

La marge de Core EBITDA retraitée s'élève à 14,5%, en progression de 128 points de base grâce à l'amélioration de la marge brute soutenue par une meilleure efficacité opérationnelle (ajustement des prix de vente et plan de performance industrielle), une augmentation des volumes permettant une meilleure absorption des coûts de structure et un meilleur mix produits.

Le résultat net consolidé est de 16,7 millions d'euros et la trésorerie nette de 20,2 millions d'euros.

L'activité commerciale CDMO génère presque autant de demandes de propositions au S1-2022 que sur l'ensemble de l'exercice 2021, avec 19 nouveaux projets CDMO gagnés depuis le 1er janvier 2022.

Perspectives affichées

Prévisions de chiffre d'affaires consolidé (environ 1 milliard d'euros) et de marge de Core EBITDA (supérieure au égale à 14%) confirmées pour l'année 2022, et prévision de ratio d'investissements actualisé à environ 14% du chiffre d'affaires (environ 12% précédemment) afin de soutenir la croissance du groupe dans un contexte de forte inflation.

Dans le contexte actuel, EUROAPI reste confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers de moyen terme.

Commentant ces résultats, Karl Rotthier, Directeur général d'EUROAPI, a déclaré : "EUROAPI a réalisé une solide performance financière au premier semestre 2022 malgré des conditions géopolitiques et macroéconomiques difficiles. Nous avons enregistré une forte croissance de notre chiffre d'affaires et de notre rentabilité, grâce notamment à l'accélération des activités API Solutions et CDMO, et à l'exécution de notre plan de performance industrielle. Nous poursuivrons la mise en oeuvre de notre plan stratégique dans les mois à venir, et confirmons nos prévisions en termes de chiffre d'affaires consolidé et de marge de Core EBITDA pour l'exercice 2022".