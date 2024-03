Euroapi : la Deutsche Bank assomme un peu plus le titre

(Boursier.com) — Nouveau décrochage pour Euroapi à l'ouverture avec un titre qui plonge de près de 10% à 3,42 euros. La pression vendeuse sur le fabricant de principes actifs pharmaceutiques (API) est cette fois à relier à une note de la Deutsche Bank qui a dégradé le dossier à 'vendre' tout en coupant sa cible de 6 à 3 euros. Le courtier explique avoir assisté la semaine dernière à la présentation de la revue stratégique de la firme et avoir été déçu par le manque de détails quantitatifs sur le projet FOCUS-27. De plus amples détails sur les objectifs d'économies de coûts, le financement et potentiellement de nouveaux objectifs à moyen terme devraient être partagés au cours du deuxième trimestre, mais il est peu probable qu'ils suscitent de l'enthousiasme, (il pourrait y avoir un risque à la baisse sur les attentes de marge du consensus sur 2024-2027).

Dans l'ensemble, il apparaît que la visibilité opérationnelle reste faible, et que les dépenses de restructuration et les besoins d'investissement pourraient entraîner des besoins de trésorerie supplémentaires d'environ 70 millions d'euros jusqu'en 2027 (près de 170 ME sans réduction de stocks), potentiellement via des financements dilutifs. Compte tenu de tous ces points, le broker table sur une sous-performance du titre et abaisse donc sa recommandation.