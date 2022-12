Euroapi : la correction se prolonge...

(Boursier.com) — Euroapi reste sous tension, encore en baisse de près de 5% ce jeudi à 13,70 euros après sa chute d'hier de plus de 15%. Après avoir identifié certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication de certaines prostaglandines, relatifs à la gestion de la documentation, sur son site de Budapest, une suspension temporaire de la production a été mise en place... Une décision qui a contraint le numéro 1 mondial des principes actifs pharmaceutiques à revoir à la baisse ses prévisions financières pour l'année en cours. Les ventes sont désormais attendues à 980 ME, contre 1 MdE précédemment, avec une marge d'Ebitda de 12-13% contre une guidance initiale d'au moins 14%.

Cette annonce constitue logiquement une mauvaise nouvelle pour le groupe, estime Oddo BHF qui a ramené son objectif de cours de 20 à 18,5 euros, tout en restant à 'surperformer'. La thématique du risque manufacturier est, en effet, l'un des principaux risques encourus par les acteurs du secteur... Ayant en tête que le communiqué ne donne pas d'échéancier clair quant à la reprise de l'activité (" quelques semaines ") ainsi que la récente performance du titre, le broker avait anticipé cette forte pression sur les cours de bourse. Il réitère donc néanmoins son opinion 'surperformance' sur la valeur et souligne que la suspension concerne uniquement les prostaglandines et n'impacte pas les autres activités du site et que la guidance moyen terme n'est pas impactée (une marge d'EBITDA à plus de 20%).

La Deutsche Bank a pour sa part dégradé la valeur à 'conserver' et a réduit sa cible de 22 à 17 euros...