EUROAPI : l'indécision domine (AT)

Synthèse Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications particulières à court terme. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours. Mouvements et niveaux Après un plus haut à 18.72 EUR le titre corrige vers la moyenne mobile à 50 jours à 17.54 : le comportement des cours sur ce niveau permettra d'envisager la poursuite du mouvement à moyen terme. Les premiers points d'achats (ou supports court terme) sont à 17.21 EUR et 16.57 EUR. Les résistances sont à 19.14 EUR et 19.47 EUR Analyse Technique Tendance Données calculées Avis technique Négatif Cours au 09/11 18,03 Tendance de fond Haussière MM20 18,18 Support 1 17,21 MM50 17,54 Support 2 16,57 RSI 52,21 Résistance 1 19,14 MACD 0,16 Résistance 2 19,47 Stochastique 36,82 Analyse technique fournie par © TEC