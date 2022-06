Euroapi : l'EPIC Bpifrance détient 12% du capital et des droits de vote

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 23 juin à l'AMF, l'EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l'Etat français, a déclaré avoir franchi en hausse, le 17 juin, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de la société Euroapi. L'EPIC Bpifrance détient 11.283.226 actions Euroapi représentant autant de droits de vote, soit 12% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Euroapi hors marché, dans le cadre de la réalisation de l'engagement de l'EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l'Etat français dans le cadre de la convention French Tech Souveraineté du 11 décembre 2020 telle que modifiée, d'acquérir auprès de Sanofi un nombre d'actions représentant 12% du capital d'Euroapi au 6 mai 2022.

Jean-Christophe Dantonel, représentant l'Etat, et Bpifrance Investissement, représenté par Benjamin Paternot, ont été nommés en tant que membres du conseil d'administration de la société, le 17 juin.