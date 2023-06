Euroapi investit 50 ME sur son site de Budapest

(Boursier.com) — Euroapi réalise un investissement de 50 millions d'euros pour l'installation d'une nouvelle unité de production de pointe sur son site de Budapest.

Le projet sera axé sur le dégoulottage de la capacité actuelle et la construction de nouveaux équipements de fabrication multi-usages qui permettront de plus que doubler la capacité globale de prostaglandines du site de Budapest d'ici à 2027, en deux phases : 2023-2025 (environ 2/3 de l'investissement total) et 2026-2027.

Les prostaglandines constituent l'un des segments les plus dynamiques du marché des principes actifs pharmaceutiques, représentant des ventes annuelles de médicaments d'environ 5 milliards d'euros, et qui devrait croître de 5 à 7% par an (TCAM) entre 2022 et 2027.

Rappelons qu'Euroapi est le seul fournisseur occidental disposant d'un portefeuille complet de prostaglandines et d'un site de production entièrement intégré situé en Europe. Ce projet va renforcer les activités hongroises d'Euroapi ainsi que l'engagement de l'entreprise à satisfaire les besoins de ses clients sur des segments différenciés de produits de santé.

Cet investissement devrait permettre à Euroapi de réduire son empreinte environnementale grâce à un système moderne de traitement de l'air qui réduira la consommation d'énergie du nouvel atelier. Le site de production sera également équipé de panneaux solaires et d'un système de traitement des déchets entièrement fermé. Il disposera de capacités dédiées aux molécules hautement actives pour de potentiels futurs développements.