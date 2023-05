Euroapi : Géraldine Leveau va intégrer le Conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Euroapi propose la ratification de la nomination par cooptation d'un nouvel administrateur, Géraldine Leveau, à compter du 10 mai 2023, en remplacement de Jean-Christophe Dantonel, démissionnaire.

Cette nomination sera proposée à la ratification lors de l'Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2023.

Géraldine Leveau a été nommée en 2021 Secrétaire générale adjointe pour l'investissement par le Premier Ministre. Elle co-pilote France 2030, un plan de 54 milliards d'euros pour promouvoir l'innovation et la réindustrialisation. Elle était précédemment Conseillère au Cabinet de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et Directrice de projets "Ecosystèmes d'innovation" au Ministère de l'Economie et des Finances. "Géraldine Leveau a acquis une vaste expérience dans le domaine de l'innovation et en particulier une solide connaissance de l'écosystème des start-ups. Ses compétences reconnues en matière de réindustrialisation seront un atout important pour notre Conseil", commente Viviane Monges, Présidente du Conseil d'administration d'Euroapi. "L'ensemble du Conseil d'administration tient par ailleurs à remercier Jean-Christophe Dantonel pour sa précieuse contribution aux travaux du Conseil".