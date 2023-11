Euroapi : finalisation de l'acquisition de la société allemande Biano

(Boursier.com) — Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques Euroapi a annoncé la finalisation de l'acquisition de la société allemande Biano, renforçant ainsi son expertise CDMO sur le marché en forte croissance des oligonucléotides. Comme prévu, Biano conservera son nom de marque commerciale et deviendra une société d'Euroapi.

Euroapi avait indiqué fin août que le montant total de la transaction s'élève à environ 10 millions d'euros, incluant le prix d'acquisition (paiement initial et montant différé) et des investissements industriels destinés à augmenter les capacités de Biano et à lui permettre de mener à bien des projets à plus grande échelle et plus complexes.