Euroapi : et maintenant ?

(Boursier.com) — Euroapi recule encore de 0,7% à 3,43 euros ce mercredi, alors que JP Morgan reste 'neutre' sur le dossier avec un objectif ramené de 4,50 à 4,20 euros. La pression vendeuse reste forte sur le fabricant de principes actifs pharmaceutiques (API) après son récent "warning", la Deutsche Bank ayant déjà dégradé sévèrement le dossier à 'vendre', tout en coupant sa cible de 6 à 3 euros. Le courtier expliquait avoir assisté à la présentation de la revue stratégique de la firme et avoir été particulièrement déçu par le manque de détails quantitatifs sur le projet FOCUS-27... De plus amples détails sur les objectifs d'économies de coûts, le financement et potentiellement de nouveaux objectifs à moyen terme devraient être partagés au cours du deuxième trimestre, mais il est peu probable qu'ils suscitent de l'enthousiasme, (il pourrait y avoir un risque à la baisse sur les attentes de marge du consensus sur 2024-2027).

Dans l'ensemble, il apparaît que la visibilité opérationnelle reste faible sur le dossier, et que les dépenses de restructuration et les besoins d'investissement pourraient entraîner des besoins de trésorerie supplémentaires d'environ 70 millions d'euros jusqu'en 2027 (près de 170 ME sans réduction de stocks), potentiellement via des financements dilutifs.

Revue stratégique

Rappelons que le chiffre d'affaires d'Euroapi a atteint 1,013 milliard d'euros en 2023, soit une augmentation de 3,8% par rapport à la même période en 2022, et de +3,1% à taux de change constant. La marge brute s'est établie à 164,6 ME (176,9 ME sur l'exercice 2022). La marge brute a enregistré une baisse de 190 points de base en variation annuelle, atteignant 16,2%, et comprenant l'impact négatif de volumes décroissants et la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.

L'Ebitda s'est établi à 68,6 ME (93,7 ME sur l'exercice 2022), incluant 24,5 ME d'éléments non récurrents.

Le Core Ebitda est ressorti à 93,1 ME, en baisse de -22,4% par rapport aux 120 ME de l'exercice 2022. La marge de Core Ebitda s'est établie à 9,2% du chiffre d'affaires (12,3% en 2022).

Cotation...

La revue stratégique a provoqué l'arrêt de la production d'environ 13 APIs à marge faible ou négative, déclenchant -226,4 ME de dépréciations d'actifs non courants sur un total de 859,5 ME. Elles reflètent la détérioration des futurs cash flows comparés au plan précédent, et la hausse du coût moyen pondéré du capital (WACC) de 7,1% à 8,3%.

Le résultat opérationnel a été de -234,3 ME (-0,8 ME au cours de l'exercice 2022). Les dépréciations et amortissements se sont élevés à 76,5 ME en 2023 (94,5 ME en 2022).

Le résultat net est ressorti au final de -189,7 ME en 2023. En excluant l'impact de l'actif d'impôt différé de 42 ME provenant de la réévaluation des actifs d'Euroapi Hongrie et la dépréciation de -226,4 ME sur les actifs non courants déclenchée par la revue stratégique, le résultat net 2023 aurait été de 5,3 ME. Le Core Free Cash-Flow s'est établi à -82 ME en 2023 (-54,2 ME lors de l'exercice 202)2.

Perspectives affichées

"Au cours de cette année de transition, nous nous attacherons à remettre l'entreprise sur la voie d'une croissance durable et rentable en nous concentrant sur les produits à forte valeur ajoutée, en donnant la priorité aux projets CDMO à fort rendement, et en améliorant le besoin en fonds de roulement", a indiqué le management.

Par conséquent, les perspectives 2024 sont désormais les suivantes :

- Une diminution du chiffre d'affaires comprise d'entre 4% et 7% à base comparable, due notamment à une baisse des ventes à Sanofi

- Un impact matériel des coûts de transformation et de début de restructuration, comprenant une sous-activité industrielle résultant de la mise en oeuvre du projet Focus-27

- Une marge de Core Ebitda se situant entre 6% et 9%,

- Des investissements industriels ciblés et une forte amélioration du besoin en fonds de roulement, grâce à une réduction significative des stocks.