Euroapi enrichit ses compétences en CDMO grâce à une collaboration essentielle avec SpiroChem

(Boursier.com) — Euroapi annonce le démarrage d'une collaboration essentielle avec SpiroChem, une Contract Research Organization (CRO) de premier plan, parmi les meilleures dans le domaine de la 'R&D' des procédés chimiques au stade précoce (route scouting - recherche de voies de synthèse). Le siège social de SpiroChem se situe à Bâle, en Suisse.

SpiroChem et EUROAPI unissent leurs forces pour offrir à leurs clients une solution consolidée CRO-CDMO, garantissant que les contraintes d'industrialisation des petites molécules sont intégrées dès l'étape initiale de conception du médicament, accélérant ainsi le procédé.

Les clients des deux entreprises bénéficieront de l'expertise de pointe et des solutions innovantes de SpiroChem en matière de route scouting, ainsi que de la stratégie d'industrialisation d'EUROAPI consistant à développer les meilleures voies de synthèse en tenant compte de la faisabilité de la mise à l'échelle, de la qualité, des exigences réglementaires et environnementales, ainsi que de la viabilité économique. L'accord différenciera encore davantage la proposition de valeur des deux entreprises, leurs clients bénéficiant à la fois des services premium de SpiroChem au stade précoce, et des capacités et compétences d'EUROAPI en matière de développement et de production selon les bonnes pratiques de fabrication.

"En ajoutant un partenaire CRO renommé tel que SpiroChem à notre offre 'R&D' et industrielle existante, cette collaboration fructueuse renforcera notre position sur le marché et accélérera notre feuille de route CDMO", a indiqué Cécile Maupas, Directrice du CDMO d'EUROAPI. "En plus des technologies de fabrication d'EUROAPI, les compétences reconnues de SpiroChem dans le domaine des voies de synthèse nous permettront de fournir à nos clients des solutions personnalisées intégrées, pour que le développement de leurs médicaments basés sur la chimie soit plus rapide, plus respectueux de l'environnement et moins coûteux."