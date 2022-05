Euroapi : encore soutenu

(Boursier.com) — Euroapi grimpe de 0,4% à 13,30 euros ce jeudi. La société spécialisée dans la fabrication des molécules chimiques pour médicaments, détachée de Sanofi, a fait ses débuts sur le marché parisien ce mois-ci à un cours de 12 euros. Le titre continue à bénéficier du soutien d'analystes qui commencent à suivre le dossier, à l'image de la Société Générale qui a débuté le suivi avec un avis à l'achat et un objectif de 15,5 euros dans le viseur. La Deutsche Bank et Oddo BHF avaient déjà initié la couverture d'Euroapi avec un avis positif. La DB, à l'achat' avec un objectif de 20 euros, expliquait que "compte tenu de sa position de leader sur des marchés à croissance structurelle et de ses initiatives pour devenir plus efficace suite à la scission de Sanofi, l'entreprise est bien équipée pour atteindre son objectif de croissance forte et rentable à l'avenir".

Oddo BHF ('surperformer et objectif de 17,8 euros) affirmait pour sa part qu'indépendante de Sanofi, Euroapi a désormais l'opportunité de rattraper son retard financier par rapport à ses pairs en appliquant "une stratégie claire et bien définie". La solidité de son activité, la dynamique sectorielle et la croissance prévisionnelle de l'EBITDA confèrent à l'entreprise un profil attractif qui pourrait bientôt bénéficier d'un effet de levier via des acquisitions (0 endettement aujourd'hui).