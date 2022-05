Euroapi : encore 5% au compteur !

(Boursier.com) — Les jours se suivent et se ressemblent pour Euroapi. La société spécialisée dans la fabrication des molécules chimiques pour médicaments aligne une troisième séance de vive progression ce matin, sur un gain de 5,5% à 14,55 euros. L'entreprise scindée de Sanofi a fait ses débuts sur le marché parisien vendredi à un cours de 12 euros. Le titre continue à bénéficier du soutien d'analystes qui commencent à suivre le dossier. Ce matin, ce sont la Deutsche Bank et Oddo BHF qui ont initié la couverture d'Euroapi avec un avis positif.

La DB, à l'achat' avec un objectif de 20 euros, explique que compte tenu de sa position de leader sur des marchés à croissance structurelle et de ses initiatives pour devenir plus efficace suite à la scission de Sanofi, l'entreprise est bien équipée pour atteindre son objectif de croissance forte et rentable à l'avenir.

Oddo BHF ('surperformer et objectif de 17,8 euros) affirme qu'indépendante de Sanofi, Euroapi a l'opportunité de rattraper son retard financier par rapport à ses pairs en appliquant une stratégie claire et bien définie. La solidité de son activité, la dynamique sectorielle et la croissance prévisionnelle de l'EBITDA confèrent à l'entreprise un profil attractif qui pourrait bientôt bénéficier d'un effet de levier via des acquisitions (zéro endettement aujourd'hui).