Euroapi : croissance de 8,5% du chiffre d'affaires et du Core EBITDA

(Boursier.com) — Euroapi annonce un chiffre d'affaires de 976,6 millions d'euros, en hausse de 8,5%, porté par la solide performance des activités CDMO (+18,3%) et API Solutions (+5,3%). Le chiffre d'affaires des grosses molécules est en progression de 79,9% à 98,4 millions d'euros.

La performance de l'activité API Solutions a été soutenue par les clients existants et les nouveaux clients. Plus de 30 nouveaux clients en 2022 - extension d'un important contrat pluriannuel avec un grand groupe pharmaceutique japonais, ont été dénombrés.

Le groupe souligne une solide activité commerciale du CDMO avec 79 projets à fin 2022 et 230 appels d'offres (requests for proposals - RFP) reçus contre 120 en 2021.

Le Core EBITDA est de 120 millions d'euros, en hausse de 8,5%, soit 12,3% du chiffre d'affaires comprenant l'impact exceptionnel de la suspension temporaire de la production de prostaglandines sur le site de Budapest.

Les investissements ressortent à hauteur de 138,3 millions d'euros (14,2% du chiffre d'affaires), avec des investissements stratégiques majeurs réalisés pour soutenir la croissance et la performance d'EUROAPI.

Le résultat net de -15 millions d'euros, incluant 28,8 millions d'euros d'éléments exceptionnels liés à la dépréciation d'actifs sans incidence sur la trésorerie.

La réduction de 20% des émissions de CO2 par rapport à 2020 (scopes 1 et 2) est en ligne avec l'engagement baisse de 30% en 2030.

Objectifs 2023

Dans un contexte macroéconomique volatil et incertain, EUROAPI anticipe pour 2023 :

Une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +7% et +8%

Une marge de Core EBITDA comprise entre 12% et 14%;

Des investissements pour un montant compris entre 120 et 130 millions d'euros.

Perspectives à moyen terme

"Alors que nous investissons dans l'accélération de notre croissance à long terme et réduisons notre dépendance vis-à-vis de Sanofi, nous ajustons nos perspectives à moyen terme comme suit" :

Croissance du chiffre d'affaires comprise entre +7% et +8% en moyenne sur la période 2023-20262 (comparé à +6% à +7% entre 2021 et 2025), portée par une progression à deux chiffres du chiffre d'affaires réalisé avec les Autres Clients (API Solutions et CDMO) ;

Marge de Core EBITDA supérieure à 20% en 2026 (vs. 2025 initialement attendu), et supérieure à 18% en 2025 ;

510 millions d'euros d'investissements (Capex) sur la période 2022-25 (inchangé)

Taux de conversion du Core Free Cash-Flow compris entre 50% et 53% d'ici à 2025 (inchangé).

"Afin de soutenir notre performance globale, nous accélérons la transformation du groupe avec une création de valeur supplémentaire de 50 millions d'euros annuels prévue à horizon 2026" poursuit la direction.

"Pour cette première année en tant que société indépendante, EUROAPI a enregistré une performance solide, portée par la très bonne dynamique de l'activité CDMO et par la forte contribution de l'activité API Solutions. La mise en oeuvre de notre stratégie est en bonne voie et nous sommes satisfaits des progrès réalisés dans les grosses molécules. Nous avons engagé des projets majeurs en 2022, en annonçant notamment une série d'investissements stratégiques pour la vitamine B12 et pour les peptides et les oligonucléotides. Nous avons également limité l'effet de facteurs externes défavorables en augmentant les prix et en améliorant notre efficacité, tout en nous respectant les normes de qualité les plus exigeantes. Dans un contexte macroéconomique volatil, nous franchissons une nouvelle étape de notre stratégie en accélérant notre transformation, et nous sommes confiants dans nos capacités à continuer d'améliorer notre compétitivité et à assurer durablement une croissance rentable pour EUROAPI", a déclaré Karl Rotthier, Directeur général d'EUROAPI.