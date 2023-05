Euroapi : contrat de plusieurs millions d'euros auprès de Novéal

(Boursier.com) — Euroapi a conclu un premier accord de production de quatre ans avec Novéal, du groupe L'Oréal, spécialisée dans le développement de procédés éco-responsables.

Dans le cadre de cette collaboration, Euroapi va développer et industrialiser le procédé de fabrication d'ingrédients innovants destinés à la cosmétique, via son activité Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO). L'accord porte sur plusieurs projets, le premier concernant le site Euroapi de Francfort, avec une ligne de production de chimie complexe dédiée.

" La cosmétique est un nouveau segment en progression pour l'activité CDMO d'EUROAPI. Signer cet accord avec Novéal démontre notre capacité à nous adapter aux délais courts et aux exigences réglementaires et de qualité de ce secteur ", indique Cécile Maupas, Directrice du CDMO d'EUROAPI, qui ajoute : "Ce contrat de plusieurs millions d'euros témoigne également de la reconnaissance de notre vaste éventail de technologies, et de nos capacités à répondre à la demande croissante selon différentes modalités et à garantir la parfaite continuité de l'activité pour les ingrédients cosmétiques."