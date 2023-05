Euroapi : confirmation ses perspectives à court et moyen termes

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Euroapi s'est réunie le 11 mai, à Paris sous la présidence de Viviane Monges et en présence de l'ensemble des administrateurs. Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires.

L'Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux, les comptes consolidés de l'exercice 2022, la ratification de la cooptation de Mattias Perjos en qualité d'administrateur indépendant ainsi que l'ensemble des éléments de rémunération des mandataires sociaux.

A l'issue de cette Assemblée, le Conseil d'administration d'Euroapi est composé de 13 administrateurs, dont 7 sont des membres indépendants et 2 représentent les salariés. Le Conseil reste très majoritairement composé d'administrateurs indépendants.

L'Assemblée générale a été l'occasion de confirmer les perspectives à court et moyen termes, et de présenter plusieurs événements récents, parmi lesquels :

- l'annonce de la reprise de la totalité de la production de prostaglandines à Budapest mi-avril comme prévu

- une vue d'ensemble de la nouvelle organisation de la R&D avec la création de 5 plateformes technologiques

- une mise à jour sur la poursuite de la stratégie d'excellence commerciale de l'activité API Solutions avec l'acquisition d'une vingtaine de clients depuis le début de l'année et l'extension de la gamme de principes actifs via la création d'un portefeuille de produits intermédiaires

- une mise à jour sur de nouvelles avancées commerciales dans l'activité CDMO avec 46 appels d'offres reçus au 1er trimestre, et la signature de plusieurs projets, dont : un contrat avec Novéal dans le domaine de la cosmétique et un partenariat avec la société française de biotechnologie SQY Therapeutics.