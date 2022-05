Euroapi : bons débuts boursiers confirmés, JP Morgan en soutien

(Boursier.com) — Deuxième séance de cotation et deuxième séance de forte hausse pour Euroapi (+6% à 14,3 euros). Il faut dire que la société spécialisée dans la fabrication des molécules chimiques pour médicaments bénéficie d'un soutien de poids ce matin dans la mesure où JP Morgan a débuté le suivi de la valeur avec un conseil 'surpondérer' et un objectif de 17 euros. La banque parle d'une "histoire de transformation avec un potentiel significatif ", s'attendant à une croissance de l'Ebitda de plus de 20% dans les années à venir. Elle affirme qu'Euroapi a le potentiel pour générer une "croissance supérieure" à son homologue le plus proche, le Suisse Siegfried "malgré une décote de 30%". JP Morgan considère les chiffres du premier semestre, attendus cet été, comme un événement important pour éventuellement accroître la confiance des investisseurs dans l'histoire du titre.