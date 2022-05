Euroapi annonce le succès de son introduction sur le marché réglementé d'Euronext Paris

(Boursier.com) — EUROAPI , un leader mondial sur le marché des API, annonce aujourd'hui le succès de son introduction sur le marché réglementé d'Euronext Paris et son premier jour de cotation sur le compartiment A, sous le code ISIN : FR0014008VX5 et le mnémonique : EAPI. Le prix de référence technique pour l'action EUROAPI de 12 euros par action a été annoncé par Euronext Paris le 5 mai 2022.

Karl Rotthier, Directeur Général d'EUROAPI, a déclaré : "La cotation d'EUROAPI marque une étape passionnante pour le développement d'EUROAPI qui nous permettra de consolider notre position de leader sur le marché dynamique des API. En se développant comme une société indépendante, EUROAPI gagnera en flexibilité et en opportunités de croissance pour renforcer son statut de partenaire de choix pour toutes les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Nous sommes pleinement confiants dans notre capacité à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes et nous nous réjouissons d'écrire ce nouveau chapitre aux côtés de Sanofi, qui restera un partenaire stratégique à long terme, de BPI France et de L'Oréal, et de servir nos clients en Europe et dans le monde. Je tiens particulièrement à remercier l'ensemble de nos équipes, qui ont toujours été très engagées et qui contribuent chaque jour au succès d'EUROAPI."

EUROAPI est un leader des principes actifs pharmaceutiques (Active Pharmaceutical Ingredients - API) et dispose d'un portefeuille diversifié composé d'environ 200 API pour ses activités "API Solutions" et Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO). Le Groupe commercialise ses API auprès de plus de 500 clients dans plus de 80 pays.

EUROAPI cible le marché non-captif du développement des procédés et de la fabrication des API, estimé à 72 milliards d'euros en 2019 et qui devrait croître à un taux moyen de 6 % à 7% par an jusqu'en 2024, et un marché mondial du CDMO qui devrait croître à un taux de 7% à 8% par an en moyenne sur la même période.