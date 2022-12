Euroapi actualise ses prévisions financières pour 2022

(Boursier.com) — Dans le contexte d'une suspension temporaire de certaines activités de production sur son site de Budapest, Euroapi actualise aujourd'hui ses prévisions financières pour 2022.

Au cours d'une évaluation interne, le groupe a identifié certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication, relatifs à la gestion de la documentation. Ils concernent les dossiers de lots de production de certaines prostaglandines fabriquées dans une unité dédiée sur son site de Budapest. Après identification, par mesure de précaution, Euroapi a décidé proactivement le 30 novembre 2022 de suspendre la libération de lots et, en second lieu, d'arrêter temporairement la production de prostaglandines.

La transparence et la qualité étant les plus hautes priorités du Groupe, nous mettons tout en oeuvre pour tenir informés nos clients, nos partenaires et le marché de manière régulière. EUROAPI est encore en train de finaliser l'évaluation et élabore le plan d'action global pour remédier à cette situation au sein de l'unité de Budapest. En parallèle, le Groupe a informé les autorités de santé compétentes. Euroapi ne prévoit aucun impact sur les autres activités de son site de Budapest, y compris sur les activités Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) et, en se fondant sur l'évaluation interne du Groupe, considère que les prostaglandines sur le marché sont conformes aux spécifications et adaptées à l'usage auquel elles sont destinées.

Cette suspension temporaire et ciblée de la production affectera l'activité et la performance financière d'Euroapi.

En conséquence, sur la base de l'information disponible aujourd'hui, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires consolidé d'environ 980 millions d'euros et une marge de Core EBITDA comprise entre 12% et 13% en 2022, en raison de la perte de ventes, des provisions afférentes et des coûts de remédiation. Le Groupe estime que la production de prostaglandines pourrait demeurer arrêtée pendant quelques semaines.