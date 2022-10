Euroapi accroît les capacités de fabrication de peptides sur le site de Francfort

(Boursier.com) — Euroapi annonce un investissement initial de 18 millions d'euros pour la mise en place d'un équipement de fabrication de pointe sur son site de Francfort. Avec ce projet, Euroapi entend se donner les moyens de répondre à la demande croissante de services CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) sur le segment des peptides et oligonucléotides. Il renforcera les capacités Euroapi en Allemagne et sa volonté d'innovation dans des segments différenciés des principes actifs pharmaceutiques afin de répondre aux besoins de ses clients et des patients.

Cet investissement aura pour but de dégoulotter les capacités actuelles dans l'objectif de porter la production de peptides et d'oligonucléotides d'Euroapi à près de 500 kilos par an d'ici à 2025. Il sera échelonné en plusieurs étapes, ce qui permettra à Euroapi d'augmenter graduellement ses capacités de production au cours de cette période, sans interruption de ses activités. Ces capacités pourront ensuite être renforcées moyennant un investissement supplémentaire limité.

Avec l'augmentation de ses capacités, Euroapi entend se donner les moyens de répondre à la demande pour de plus grandes capacités de production de produits au stade avancé. Ce projet a également pour but de renforcer l'aptitude de la société à devenir un partenaire de long terme des entreprises pharmaceutiques au premier plan de la recherche et à leur offrir des services allant du développement précoce jusqu'à la commercialisation pour de nouvelles plateformes thérapeutiques.

Rappelons que les peptides et oligonucléotides sont des segments prioritaires de l'activité CDMO d'Euroapi. Le marché mondial des peptides est valorisé à 2 milliards d'euros, avec un taux de croissance annuel de 8% à 10% et un taux d'externalisation de 65%. Environ 500 molécules sont en développement, dont 30 devraient être approuvées d'ici à 2025. Au 30 juin, le portefeuille de projets CDMO d'Euroapi totalisait 64 projets, dont 14 concernent des grosses molécules (peptides, oligonucléotides et lipides).