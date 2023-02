Euro Ressources : un bénéfice net de 11,3 ME en 2022

(Boursier.com) — Selon les IFRS, Euro Ressources a enregistré un bénéfice net de 11,3 ME (0,182 euro par action) en 2022 (7,6 ME, soit 0,122 euro par action en 2021).

En IFRS, les produits ont totalisé 22,2 ME en 2022, en hausse par rapport aux 12,6 ME comptabilisés en 2021. Ces produits provenaient principalement de la redevance liée à la mine Rosebel en 2022 et exclusivement de la redevance liée à la mine Rosebel en 2021. La hausse des produits s'explique principalement par l'augmentation de la production d'or à 163.200 onces en 2022 (104.319 onces en 2021 ; 7,1 ME), et par une dépréciation de l'euro (2,5 ME) en partie neutralisée par un cours moyen de l'or moins élevé de 1.794$ américains l'once en 2022 (1.797$ l'once en 2021).

En 2022, Euro Ressources a également comptabilisé les produits liés à la production d'argent de la mine Bomboré pour 0,1 ME.

EURO a comptabilisé une perte de change de 0,3 ME en 2022, contre une perte de 0,2 ME en 2021, essentiellement due à une réévaluation des dividendes à payer, des comptes bancaires et de la charge d'impôt sur le résultat.

En IFRS, Euro Ressources a comptabilisé une charge d'impôt sur le résultat de 4,6 ME en 2022, contre 4 ME en 2021. Cette augmentation, qui tient principalement à l'incidence fiscale de la hausse du résultat, a été partiellement neutralisée par l'incidence fiscale de la variation de la juste valeur des titres négociables et par les écarts de conversion.

Perspectives

Les effets de la COVID-19 ont été limités mais restent étroitement surveillés et contrôlés, au cas par cas.

La production de la mine de Rosebel s'est établie à 163.200 onces en 2022. Le 18 octobre, Iamgold a conclu une entente définitive avec Zijin Mining Group Co. Ltd (Zijin) visant la vente de sa participation de 95% dans Rosebel Gold Mines NV. La transaction a été réalisée, le 31 janvier 2023, moyennant une contrepartie en espèces de 360 M$. Par conséquent, aucune information sur la production anticipée pour l'exercice 2023 n'a été présentée au titre de la redevance Rosebel.

La redevance existante visant Rosebel, qui est détenue par EURO, demeure une obligation d'Iamgold. Iamgold continuera de payer les redevances sur une base trimestrielle, en fonction des rapports de production d'or fournis à Iamgold par Zijin.

Orezone a annoncé le 1er décembre 2022 que la mine d'or de Bomboré avait atteint la production commerciale.

"Les flux de trésorerie d'EURO devraient être affectés principalement par le versement d'impôts sur le résultat", indique le management.