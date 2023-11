Euro Ressources suspendu, OPR annoncée !

(Boursier.com) — Euro Ressources est suspendu en bourse ce 14 novembre, à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué et jusqu'à nouvel avis. Un avis publié sur le site de l'AMF lève tout suspense. Ainsi, ce 14 novembre, Natixis, agissant pour le compte de la société par actions simplifiée Iamgold France, a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique de retrait visant les actions de la société Euro Ressources. A ce jour, l'initiateur détient 56.242.153 actions Euro Ressources représentant 112.300.344 droits de vote, soit 90% du capital et 94,37% des droits de vote. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions Euro Ressources SA qu'il ne détient pas au prix unitaire de 3,50 euros, soit 6.249.128 actions Euro Ressources représentant 6.693.449 droits de vote, ou 10% du capital et 5,63% des droits de vote.

L'initiateur, qui remplit d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, a demandé à l'Autorité des marchés financiers de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique de retrait.