Euro Ressources sera radiée du marché le 27 février

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique de retrait initiée par Iamgold France et visant les actions Euro Ressources non détenues, directement et indirectement, par Iamgold France au prix unitaire de 3,50 euros par action, Iamgold France détient, directement et indirectement, 57.199.449 actions Euro Ressources représentant 113.257.640 droits de vote, soit 91,53% du capital et au moins 95,20% des droits de vote de la société.

Par conséquent, Iamgold France a informé l'AMF de la décision de procéder à un retrait obligatoire portant sur les 5.291.832 actions Euro Ressources non encore détenues, directement et indirectement. L'opération s'effectue au prix de 3,50 euros par action Euro Ressources. Cette indemnisation est nette de tous frais.

Les 5.291.832 actions Euro Ressources non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires représentent 8,47% du capital et au plus 4,8% des droits de vote de la société.

La date de radiation des actions Euro Ressources du marché réglementé d'Euronext Paris, est fixée au 27 février.