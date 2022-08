Euro Ressources : progression sensible des résultats

(Boursier.com) — Euro Ressources a publié ses états financiers intermédiaires non audités, établis conformément au référentiel comptable français (GAAP), ainsi que ses états financiers intermédiaires résumés non audités, préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) pour le semestre clos le 30 juin 2022. Selon le référentiel comptable français, Euro a enregistré un bénéfice net de 8,1 millions d'euros (0,130 euro par action) pour le semestre clos le 30 juin 2022 (4,4 millions d'euros au deuxième trimestre), contre 4,5 millions d'euros (0,072 euro par action) au titre du semestre clos le 30 juin 2021 (1,1 million d'euros au deuxième trimestre de 2021). Selon les IFRS, Euro a enregistré un bénéfice net de 6,4 millions d'euros (0,103 euro par action) pour le semestre clos le 30 juin 2022 (3,3 millions d'euros au deuxième trimestre de 2022 (0,052 euro par action)), contre 3,3 millions d'euros (0,054 euro par action) au titre du semestre clos le 30 juin 2021 (1,5 million d'euros au deuxième trimestre de 2021). Euro a comptabilisé des produits de 10,3 millions d'euros au premier semestre de 2022 (5,5 millions d'euros au deuxième trimestre de 2022), contre 5,7 millions d'euros au premier semestre de 2021 (2,2 millions d'euros au deuxième trimestre de 2021). Le 9 juin 2022, Euro a versé des dividendes d'un montant de 15,6 millions d'euros (0,25 euro par action).

Au 30 juin 2022, le montant de la trésorerie s'élevait à 13,3 millions d'euros, contre 20,4 millions d'euros au 31 décembre 2021. Cette baisse, qui résulte principalement de la distribution de dividendes, a été partiellement compensée par la trésorerie générée par les activités opérationnelles.

Euro détient des titres négociables dans des sociétés minières présentes sur un marché volatil. Le risque de variation des cours est lié à la fluctuation des cours des titres négociables. Ces investissements en titres négociables sont comptabilisés à la juste valeur. Au 30 juin 2022, les titres négociables comprenaient 19 095 345 actions d'Orea Mining Corp. (9% des actions en circulation ; 9,3% au 31 décembre 2021) et 3 819 069 actions d'Allegiant Gold Ltd. (3,7% des actions en circulation ; 4,9% au 31 décembre 2021). En IFRS, la Société a comptabilisé, au cours du semestre clos le 30 juin 2022, dans les autres éléments du résultat global, une perte latente de 0,6 million d'euros résultant de la baisse de la juste valeur des titres négociables (perte de 0,9 million d'euros pour le semestre clos le 30 juin 2021). Selon le référentiel comptable français, la perte de 1,0 million d'euros a été comptabilisée dans les charges financières au compte de résultat.

Selon le référentiel comptable français et les IFRS, Euro a comptabilisé des produits de 10,3 millions d'euros (hors gains de change), en hausse par rapport aux 5,7 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2021. Ces produits provenaient exclusivement de la redevance de la mine Rosebel pour les semestres clos les 30 juin 2022 et 2021. La hausse des produits est principalement attribuable à l'augmentation de la production d'or à 74 723 onces au premier semestre de 2022 par rapport à 47 404 onces à la même période de 2021 (3,3 millions d'euros), à la dépréciation de l'euro (0,9 million d'euros), et à un cours moyen de l'or plus élevé de 1 874 dollars américains au premier semestre de 2022, contre 1 803 dollars américains l'once au premier semestre de 2021 (0,4 million d'euros).

La production de la mine Rosebel devrait s'établir entre 113 000 et 139 000 onces en 2022. Il est prévu que la redevance Rosebel apporte à la Société des produits compris entre environ 12,3 millions d'euros et 15,2 millions d'euros (14,8 millions de dollars américains et 18,2 millions de dollars américains) en 2022. Ces produits avant impôt sont basés sur un cours de l'or établi à 1 700 dollars américains l'once et sur un taux de change de 1,20 dollar américain pour 1 euro. L'incidence des fluctuations du cours moyen de l'or sur les produits annuels d'Euro, sur la base d'une production estimée de 126 000 onces, se chiffrerait à environ 1,2 million de dollars américains pour chaque variation de 100 dollars américains l'once. La production commerciale du projet Bomboré devrait démarrer au troisième trimestre de 2022.

Les flux de trésorerie d'Euro devraient être affectés principalement par le versement d'impôts sur le résultat. La Société conserve certaines disponibilités afin de poursuivre des opportunités susceptibles de renforcer son activité sur le long terme.

La pandémie continue d'évoluer. Les protocoles de détection et d'atténuation de la Covid-19 sont revus en permanence pour s'adapter à l'évolution de la situation. La Société continue de surveiller étroitement cette évolution et de prendre les mesures nécessaires pour gérer les effets de la pandémie sur tous les aspects de ses activités.

Sur le site de Rosebel et au Suriname, la situation liée à la Covid-19 est restée stable au cours du deuxième trimestre. Au Suriname, la majorité des dispositions sanitaires ont été levées, tandis que le port du masque demeure obligatoire à l'intérieur sur le site de Rosebel et que d'autres mesures d'atténuation ont été mises en oeuvre pour continuer à réduire l'impact de la pandémie sur le site.