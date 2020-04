Euro Ressources fait appel à un conseil financier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Euro Ressources SA a désigné la banque d'investissement canadienne PI Financial Corp pour l'aider à identifier et à évaluer les opportunités de redevances et de produits susceptibles d'enrichir son portefeuille actuel, basé sur la redevance de la mine d'or Rosebel en production.