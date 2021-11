Euro Ressources : est bénéficiaire sur 9 mois

(Boursier.com) — Selon les IFRS, Euro Ressources a fait état d'un bénéfice net de 5 ME (0,08 euro par action) pour la période de 9 mois close le 30 septembre 2021 (11,2 ME soit 0,179 euro par action pour la période de 9 mois close le 30 septembre 2020).

Durant la période de 9 mois close le 30 septembre, Euro a enregistré des produits de 9,1 ME, soit une baisse par rapport aux produits de 16,2 ME enregistrés au cours de la même période en 2020. Ces produits provenaient exclusivement de la redevance de la mine Rosebel pour les 9 premiers mois clos les 30 septembre 2021 et 2020. Le recul des produits résulte principalement de la production d'or en baisse de 76.158 onces durant les 9 premiers mois de 2021, (136.655 onces durant les 9 premiers mois de 2020 ; 7 ME). Ce repli est principalement attribuable à des teneurs inférieures et à un débit plus faible en raison des fortes pluies qui ont eu une incidence sur les activités minières au cours des 9 premiers mois de 2021. La baisse des produits s'explique également par l'appréciation de l'euro (de 0,5 ME), partiellement compensée par un prix moyen de l'or plus élevé durant les 9 premiers mois de 2021 de 1.798$ l'once, contre 1,691$ l'once d'or durant la même période de 2020 (0,4 ME).

Les charges d'exploitation se sont élevées à 0,42 ME au titre de la période de 9 mois close le 30 septembre (0,48 ME au titre de la même période de 2020). Cette baisse s'explique principalement par la diminution des charges administratives en 2021.

Euro a comptabilisé au titre de la période de 9 mois, close le 30 septembre, une charge d'impôt sur le résultat de 3,4 ME (4,4 ME au cours de la même période de 2020). Cette baisse, qui tient principalement à l'incidence fiscale du recul du résultat, a été partiellement compensée par les écarts de conversion et l'incidence fiscale de la variation de la juste valeur des titres négociables.

Perspectives

La production de la mine Rosebel devrait s'établir entre 90.000 onces et 110.000 onces en 2021. La fourchette des prévisions de production pour 2021 a été maintenue par rapport au 2e trimestre 2021.

Il est prévu que la redevance Rosebel apporte à la Société des produits compris entre environ 10,1 ME et 12,5 ME (soit entre 12,1 M$ américains et 15 M$) en 2021. Ces produits avant impôt sont basés sur un cours de l'or établi à 1.745 dollars américains l'once et sur un taux de change de 1,20 dollar américain pour 1 euro.

Les flux de trésorerie d'Euro devraient être affectés principalement par le versement d'impôts sur le résultat.

La société conserve certaines disponibilités afin de poursuivre des opportunités susceptibles de renforcer son activité sur le long terme.