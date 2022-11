Euro Ressources dispose de 19,2 ME de trésorerie au 30 septembre

(Boursier.com) — Selon les IFRS, Euro Ressources a enregistré un bénéfice net de respectivement 2,9 millions d'euros (0,046 euro par action) et de 9,3 ME (0,149 euros par action) pour le trimestre et les 9 mois clos le 30 septembre 2022, contre respectivement 1,7 ME (0,026 euro par action) et 5 ME (0,080 euro par action) au titre du trimestre et des 9 mois clos le 30 septembre 2021.

Au 30 septembre 2022, le montant de la trésorerie s'élevait à 19,2 ME (20,4 ME au 31 décembre 2021). Cette baisse résulte principalement de la distribution de dividendes et du paiement de l'impôt sur le résultat. Elle a été partiellement compensée par la trésorerie générée par les activités opérationnelles.

Perspectives

La production de la mine Rosebel a été mise à jour et devrait s'établir entre 127.000 et 154.000 onces en 2022. Il est prévu que la redevance Rosebel apporte à la société des produits compris entre environ 17,2 ME et 20,8 ME (17,9 M$ et 21,6 M$) en 2022. L'incidence d'une fluctuation de 5% du taux de change moyen sur les produits annuels d'EURO avoisinerait 0,9 ME. Les flux de trésorerie d'EURO devraient être affectés principalement par le versement d'impôts sur le résultat.

La production commerciale du projet Bomboré devrait démarrer au quatrième trimestre de 2022.

La société conserve certaines disponibilités afin de poursuivre des opportunités susceptibles de renforcer son activité sur le long terme.

La pandémie mondiale de la Covid-19 continue d'évoluer. Les protocoles de détection et d'atténuation de la Covid-19 sont revus en permanence pour s'adapter à l'évolution de la situation. La société continue de surveiller étroitement cette évolution et de prendre les mesures nécessaires pour gérer les effets de la pandémie de la Covid-19 sur tous les aspects de ses activités.

Sur le site de Rosebel et au Suriname, la situation liée à la Covid-19 est restée stable au cours du 3e trimestre de 2022.