Euro Ressources : Au 30 septembre 2023, le montant de la trésorerie s'élevait à 24,5 ME

(Boursier.com) — EURO Ressources S.A. a publié aujourd'hui ses résultats financiers intermédiaires non audités, préparés conformément aux Normes internationales d'information financière pour la période de 9 mois close le 30 septembre 2023.

Selon les IFRS, EURO a enregistré un bénéfice net de respectivement 6,2 millions d'euros (0,100 euro par action) et 18,7 millions d'euros (0,299 euro par action) pour le trimestre et les 9 mois clos le 30 septembre 2023, contre respectivement 2,9 millions d'euros (0,046 euro par action) et 9,3 millions d'euros (0,149 euro par action) au titre du trimestre et des 9 mois clos le 30 septembre 2022.

EURO a comptabilisé des produits de 24,6 millions d'euros au titre des 9 premiers mois de 2023 (8,7 millions d'euros pour le troisième trimestre de 2023), contre 15 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2022 (4,7 millions d'euros pour le troisième trimestre de 2022).

Au 30 septembre 2023, le montant de la trésorerie s'élevait à 24,5 millions d'euros, contre 21,4 millions d'euros au 31 décembre 2022. Cette hausse, qui résulte principalement de la trésorerie générée par les activités opérationnelles, a été partiellement neutralisée par la distribution de dividendes et le paiement de l'impôt sur le résultat.

Titres négociables

EURO détient des titres négociables dans des sociétés minières présentes sur un marché volatil. Le risque de variation des cours est lié à la fluctuation des cours des titres négociables. Ces investissements en titres négociables sont comptabilisés à la juste valeur.

Au 30 septembre 2023, les titres négociables comprenaient 19.095.345 actions d'Orea Mining Corp. (8,4% des actions en circulation ; 8,8% au 31 décembre 2022) et 3.819.069 actions d'Allegiant Gold Ltd. (3,7% des actions en circulation ; 3,7% au 31 décembre 2022).

Au cours de la période de 9 mois close le 30 septembre 2023, la société a constaté selon les IFRS une dépréciation pour perte latente de la juste valeur de titres négociables. En IFRS, cette perte de 0,9 million d'euros a été enregistrée dans les autres éléments du résultat global (perte de 0,7 million d'euros pour les neuf mois clos le 30 septembre 2022).