EURO Ressources : accord scellé avec Orezone Gold Corporation

(Boursier.com) — EURO Ressources a signé une lettre d'intention irrévocable avec Orezone Gold Corporation pour acquérir 50% de la production d'argent payable du projet Bomboré d'Orezone, situé au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, pour un montant de 7,15 millions de dollars. Bomboré est l'un des plus importants gisements d'or non exploités du Burkina Faso. Selon l'étude de faisabilité de 2019, Bomboré est un projet aurifère attrayant prêt à être exploité, avec une production annuelle d'or prévue de 118.000 onces pour une durée de vie de la mine supérieure à 13 ans. Les données d'analyse et les études métallurgiques laissent à penser que le gisement de Bomboré contient de l'argent, l'examen des données d'analyse par EURO indiquant que le rapport argent/or est d'environ 1:1. Au titre de la Production d'argent, EURO recevra 50% de la production d'argent payable sur la durée de vie de la mine. L'accord comprend également une obligation minimale de livraison garantie en faveur d'EURO de 37.500 onces d'argent par an, jusqu'à la livraison de 375.000 onces d'argent payable.

Orezone dispose du financement nécessaire à la construction de Bomboré, la première coulée d'or étant prévue pour le troisième trimestre 2022. L'étude de faisabilité de 2019 présente une exploitation d'une durée de 13,3 ans à Bomboré pour une production totale avoisinant 1,6 million d'onces d'or à un coût de maintien tout inclus de 730 dollars U.S. l'once, et un coût de maintien tout inclus de 672 dollars U.S. l'once au cours des dix premières années. Les données d'analyse historiques indiquent un ratio argent/or d'environ 1:1. EURO recevra 50% de la Production d'argent de Bomboré sur la durée de vie de la mine. EURO bénéficiera de l'expansion à venir du projet Bomboré, conçue par Orezone en vue de la hausse future de la production. Il existe un important potentiel d'exploration dans la zone de Bomboré, qui comprend plusieurs permis d'exploration minière avoisinant au total 14.934 hectares, ce qui pourrait prolonger la durée de vie de la mine au-delà des 13,3 années prévues dans l'étude de faisabilité de 2019.

L'accord définitif d'achat d'argent sera conclu avec la filiale d'Orezone au Burkina Faso. Selon les termes de l'Accord de production, EURO effectuera un paiement en numéraire de 7,15 M$ à Orezone lors de la finalisation de l'acquisition en contrepartie de l'achat de 50% de la production d'argent de Bomboré sur la durée de vie de la mine. Orezone a accordé à EURO une garantie de paiement de ses engagements au titre de la production d'argent. Selon cette garantie, Orezone versera un paiement annuel minimum, à compter de la date de sa déclaration de production commerciale, équivalent à 37.500 onces d'argent. En cas d'insuffisance dans les livraisons annuelles d'argent, Orezone effectuera, dans la mesure où un tel paiement est requis, un paiement de rattrapage initial au cinquième anniversaire de la date de la livraison initiale d'argent dans le cadre de l'accord de production et, si celui-ci est postérieur, lors du remboursement de l'emprunt à terme senior garanti pour le développement de Bomboré afin d'assurer que le paiement annuel minimum global a été satisfait pour chacune des années précédentes. Par la suite, Orezone ne sera tenu d'effectuer des paiements de rattrapage sur une base annuelle qu'à la livraison ou au paiement de 375.000 onces d'argent, après quoi la garantie de paiement annuel minimum ne sera plus applicable.

Si, au cours des cinq premières années de vie de la mine, l'unité de traitement de Bomboré atteint un taux de production moyen de 3.300.000 tonnes par an de minerai sulfuré, Orezone aura le droit de racheter 50% de la production d'argent à EURO pour un montant de 7,15 M$.

EURO dispose d'un droit de premier refus, pendant la durée de vie de la mine, sur toute autre production d'argent de Bomboré qu'elle n'a pas achetée dans le cadre de la production d'argent. La production d'argent est soumise aux conditions préalables usuelles pour une transaction de cette nature.

L'acquisition de la production d'argent devrait être finalisée au deuxième trimestre 2021, et EURO compte financer l'investissement grâce à sa trésorerie disponible.