Euro Ressources : 3,3 ME de bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Selon les IFRS, Euro Ressources a enregistré un bénéfice net de 3,3 ME (0,054 euro par action) pour le semestre clos le 30 juin 2021, (8,3 ME ; 0,132 euro par action au titre du semestre clos le 30 juin 2020).

Selon les IFRS, les produits ont totalisé 5,7 ME au titre du 1er semestre de 2021, (12,5 ME pour le 1er semestre de 2020), identiques aux produits comptabilisés selon le référentiel comptable français.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 0,26 ME pour le semestre clos le 30 juin (0,33 ME au titre de la même période en 2020). Cette baisse s'explique principalement par la diminution des charges administratives en 2021. Les dotations aux amortissements se sont élevées à 0,08 ME pour le 1er semestre de 2021 (0,19 ME sur la même période en 2020), une baisse qui s'explique principalement par le recul de la production à la mine Rosebel.

Euro a comptabilisé des pertes de change de -0,25 ME au cours du 1er semestre 2021 (-0,18 ME au 1er semestre 2020), en raison principalement de la réévaluation des dividendes à distribuer, des comptes bancaires et de la charge d'impôt sur le résultat.

Euro a comptabilisé au titre du semestre clos le 30 juin une charge d'impôt sur le résultat de 1,8 ME (3,7 ME au cours de la même période de 2020). Ce recul, qui tient principalement à l'incidence fiscale d'une baisse du résultat, a été partiellement compensé par des écarts de conversion.

Perspectives

La fourchette des prévisions de production de la mine Rosebel a été abaissée pour 2021, passant de 144.000 onces à 171.000 onces, à 90.000 à 110.000 onces. La réduction reflète la multitude de défis qui ont eu, et continuent d'avoir un impact négatif sur les opérations, y compris la saison des pluies exceptionnellement sévère et l'incertitude continue liée à la pandémie de la COVID-19. Il est prévu que la redevance Rosebel apporte à la société des produits compris entre environ 10,1 ME et 12,5 ME (12,1 M$ et 15 M$) en 2021. Ces produits avant impôt sont basés sur un cours de l'or établi à 1.745 $ l'once et sur un taux de change de 1,2$ pour 1 euro.

L'impact des fluctuations du cours moyen de l'or sur le chiffre d'affaires annuel d'EURO, sur la base d'une production estimée de 100 000 onces, se chiffrerait à environ 1M$ pour chaque variation de 100$ l'once. L'incidence d'une fluctuation de 5% du taux de change moyen sur les produits annuels d'Euro avoisinerait 0,6 ME.

Les flux de trésorerie d'Euro devraient être affectés principalement par le versement d'impôts sur le résultat. La société conserve certaines disponibilités afin de poursuivre des opportunités susceptibles de renforcer son activité sur le long terme.

COVID-19

La pandémie mondiale de la COVID-19 continue d'évoluer. Malgré les vastes programmes de vaccination de masse qui limitent la propagation du virus dans de nombreux pays, l'émergence de nouveaux variants fait grimper les taux d'infection dans certaines régions, particulièrement parmi les populations non vaccinées. La levée des restrictions sur la circulation des personnes et des biens, des mesures de distanciation physique, des restrictions sur les rassemblements et des exigences de quarantaine, ainsi que la recherche des contacts varient d'un pays à l'autre et souvent au sein d'un même pays. La Société surveille la situation de près et prend les mesures nécessaires pour gérer les effets de la pandémie de la COVID-19 sur tous les aspects de ses activités.

Une augmentation considérable des cas de COVID-19 a été observée en raison de l'émergence d'un nouveau variant au Suriname au cours du second trimestre de 2021. L'augmentation du nombre de cas et les répercussions sociales, y compris de multiples fermetures et un système de santé surchargé, ont eu un effet perturbateur sur les activités de la mine Rosebel. Plusieurs mesures d'atténuation ont été mises en place, notamment un programme obligatoire de dépistage des antigènes, et tous les travailleurs effectuant une rotation de travail 14/7 sont testés dans le but de réduire les incidences sur les activités. Plus récemment, les cas ont diminué, et les 360 lits supplémentaires qui ont été ajoutés au camp pour accueillir en toute sécurité une main-d'oeuvre optimale sont maintenant utilisés.