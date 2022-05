Euro Ressources : 3,2 ME de bénéfices au 1er trimestre

(Boursier.com) — Selon les IFRS pour le 1er trimestre clos le 31 mars 2022, Euro Ressources enregistré un bénéfice net de +3,2 millions d'euros soit 0,051 euro par action au 1er trimestre 2022 (1,8 ME et 0,030 euro par action au 1er trimestre 2021).

EURO a comptabilisé des produits de 4,8 ME au 1er trimestre 2022 (3,5 ME au 1er trimestre 2021). Ils provenaient exclusivement de la redevance de la mine Rosebel aux 1er trimestres 2021 et 2022. La hausse des produits est principalement attribuable à l'augmentation de la production d'or à 35.213 onces au 1er trimestre 2022 (29.232 onces à la même période de 2021) pour 0,7 ME, à la dépréciation de l'euro (0,4 ME), et à un cours moyen de l'or plus élevé de 1.877$ américains au 1er trimestre de 2022 (1.794$ l'once au 1er trimestre 2021) pour 0,2 ME.

Au 1er trimestre 2022, la société a comptabilisé des charges d'exploitation de 0,1 ME, équivalentes à celles du 1er trimestre 2021. EURO a enregistré une charge d'impôt sur le résultat de 1,44 ME (1,39 ME au 1er trimestre 2021). Cette légère augmentation, qui tient principalement à l'incidence fiscale de la hausse du résultat au 1er trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021, a été partiellement compensée par des écarts de conversion.

Au 31 mars 2022, le montant de la trésorerie s'élevait à 23,4 ME (20,4 ME au 31 décembre 2021). Cette hausse résulte principalement de la trésorerie générée par les activités opérationnelles.

Perspectives

La production de la mine Rosebel devrait s'établir entre 113.000 et 139.000 onces en 2022. Il est prévu que la redevance Rosebel apporte à la société des produits compris entre environ 12,3 ME et 15,2 ME (14,8 M$ et 18,2 M$) en 2022. Ces produits avant impôt sont basés sur un cours de l'or établi à 1.700$ l'once et sur un taux de change de 1,20$ pour 1 euro.

La production commerciale du projet Bomboré devrait démarrer au troisième trimestre de 2022. La société conserve certaines disponibilités afin de poursuivre des opportunités susceptibles de renforcer son activité sur le long terme.

Euro Ressources précise que l'incidence des fluctuations du cours moyen de l'or sur les produits annuels d'Euro Ressources, sur la base d'une production estimée de 126.000 onces, se chiffrerait à environ 1,2 M$ pour chaque variation de 100$ l'once. L'incidence d'une fluctuation de 5% du taux de change moyen sur les produits annuels d'Euro Ressources avoisinerait 0,7 ME.