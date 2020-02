Euro Ressources : 16 ME de bénéfice net en 2019

Euro Ressources : 16 ME de bénéfice net en 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Selon les IFRS, Euro Ressources fait état d'un bénéfice net de 4,2 millions d'euros (0,068 euro par action) au 4e trimestre 2019, contre 4,8 ME (0,077 EUR par action) au 4e trimestre 2018.

EURO a enregistré un bénéfice net de 16 ME (0,255 euro par action) en 2019, contre 15,7 ME (0,252 euro par action) en 2018.

Les produits ont totalisé 24,1 ME en 2019, en hausse par rapport aux 23,9 ME comptabilisés en 2018. Ces produits provenaient principalement de la redevance de la mine Rosebel pour un montant de 24,2 ME en 2019 (2018 : 23,5 ME). La hausse de ces produits s'explique par la conjonction d'éléments, à savoir : l'incidence d'un cours moyen de l'or plus élevé de 1.393$ l'once en 2019, contre 1.266$ l'once en 2018 (2,5 ME) ; l'incidence de la dépréciation de l'euro (1,2 ME), partiellement compensée par le recul de la production d'or à 264.307 onces en 2019, contre 302.114 onces en 2018 (3,0 ME).

Au 31 décembre 2019, le montant de la trésorerie s'élevait à 31,6 ME (25,7 ME au 31 décembre 2018). Cette hausse résulte principalement de la trésorerie générée par les activités opérationnelles, partiellement neutralisée par la distribution de dividendes en 2019

Perspectives

La production afférente aux redevances Rosebel s'est élevée à 264.307 onces en 2019 et devrait s'établir entre 184.000 et 205.000 onces en 2020. Il est prévu que la redevance Rosebel apporte à la société des produits compris entre environ 15,7 ME et 17,6 ME (soit entre 18,1 M$ et 20,2 M$) en 2020.

Ces produits avant impôt sont basés sur un cours de l'or établi à 1.350 $ l'once et sur un taux de change de 1,15$ pour 1 euro. L'incidence des fluctuations du cours moyen de l'or sur les produits annuels d'EURO, sur la base d'une production estimée de 195.000 onces, se chiffrerait à environ 1,9 M$ pour chaque variation de 100$ l'once. L'incidence d'une fluctuation de 5% du taux de change moyen sur le chiffre d'affaires annuel d'EURO avoisinerait 0,8 ME.

Les flux de trésorerie d'EURO devraient être affectés principalement par le versement d'impôts sur le résultat.