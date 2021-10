Euro Ressource finalise l'accord de production d'argent conclu avec Orezone Gold Corporation

(Boursier.com) — Faisant suite à l'accord scellé avec Orezone Gold Corporation, le 1er mars, Euro Ressources SA vient de conclure l'acquisition visant la production d'argent avec Orezone Gold.

Au titre de la production d'argent, Euro recevra 50% de la production d'argent payable sur la durée de vie de la mine du projet Bomboré d'Orezone, situé au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest.

L'accord comprend une obligation minimale de livraison garantie en faveur d'Euro Ressources de 37.500 onces d'argent par an, jusqu'à la livraison de 375.000 onces d'argent payable.

Orezone Gold Corporation est une société de développement canadienne qui détient 90% des intérêts de Bomboré, l'un des plus importants gisements d'or non exploités du Burkina Faso. L'étude de faisabilité de 2019 souligne que Bomboré est un projet aurifère attrayant prêt à être exploité, avec une production annuelle d'or prévue de 118.000 onces, sur une durée de vie de la mine supérieure à 13 ans. Le coût de maintien tout inclus est de 730$ US l'once, avec une période d'amortissement après impôts de 2,5 ans, sur la base d'un prix de l'or de 1.300$ US l'once.

Les données d'analyse et les études métallurgiques laissent à penser que le gisement de Bomboré contient de l'argent. L'examen des données d'analyse par Euro indique que le rapport argent/or est d'environ 1:1.

"Bomboré repose sur une base de ressources minérales de plus de 5 millions d'onces d'or et possède un potentiel d'expansion important", explique Euro Ressources.

Orezone prévoit développer Bomboré en deux phases. La phase 1 sera concentrée sur les oxydes d'extraction libre en tant qu'opération de carbone-en-lixiviation (CIL) sans concassage et prévoit un minimum de broyage et une récupération moyenne de 87%. La phase 2 se concentrera sur les sulfures sous-jacents ayant une teneur plus élevée. Elle prévoit un circuit de concassage et de broyage séparés qui alimenteront le même circuit CIL utilisé pour les oxydes. Cette expansion progressive réduira le capital initial et augmentera la production annuelle et les onces récupérées pendant la durée de vie de la mine.

En bourse, l'action Euro Ressources gagne 3,4% à 3,01 euros.