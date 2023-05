eureKING va se rapprocher de Skyepharma

(Boursier.com) — eureKING , le premier SPAC européen dans la santé dédié à la bioproduction, annonce son intention de se rapprocher de Skyepharma pour créer un nouveau leader européen de la bio-CDMO. eureKING resterait cotée sur le Compartiment Professionnel d'Euronext Paris à l'issue de l'opération.

Fondé en 1996, Skyepharma est un acteur clé du développement de médicaments et de la fourniture de technologies orales au service des industries pharmaceutiques, biotechnologiques et de santé grand public mondiales. Au cours de ses 30 années d'expérience, Skyepharma a été reconnue pour son excellence scientifique et ses innovations, ce qui lui a permis d'obtenir de multiples certifications, des technologies brevetées et une solide réputation sur le marché.

Le management de Skyepharma a construit un CDMO rentable et pleinement intégré, capable d'offrir des services complets et sur-mesure à ses clients, depuis les projets de développement à un stade précoce, la mise à l'échelle et le transfert technologique jusqu'à la fabrication industrielle, y compris l'emballage, la sérialisation et l'agrégation. En outre, Skyepharma propose d'autres services critiques connexes tout au long du cycle de vie des produits de ses clients.

"Grâce à son offre étendue, à ses équipements de pointe et à ses talents hautement qualifiés, Skyepharma est en mesure de s'associer à un large panel de clients dans le monde entier, qu'il s'agisse de grands groupes pharmaceutiques, de sociétés pharmaceutiques de taille moyenne, émergentes ou digitales", explique eureKing. En effet, le nouveau modèle Skyehub de Skyepharma est une solution innovante qui peut supporter des installations de bioproduction dédiées, permettant aux clients de tirer parti du système de qualité unique de l'entreprise tout en préservant la propriété intellectuelle. Le modèle Skyehub s'est initialement développé sur les produits biothérapeutiques vivants.

Skyepharma a vu son chiffre d'affaires augmenter de plus de 140 % au cours des six dernières années et le taux de croissance annuel moyen entre 2019 et 2022 est supérieur à 16 %.