Eureking : UBS précise ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 27 juin à l'AMF, la société de droit suisse UBS Group AG a déclaré avoir franchi en hausse, le 21 juin, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société UBS AG qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Eureking. Elle détient directement et indirectement, 1.525.000 actions Eureking représentant autant de droits de vote, soit 7,63% du capital et des droits de vote de la société Eureking.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions Eureking détenues par assimilation, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant. A cette occasion, la société UBS AG a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.

Au titre du code de commerce, le déclarant a précisé détenir 1.525.000 actions Eureking (prises en compte dans la détention visée ci-dessus) réparties comme suit :

- 700.000 actions Eureking au titre d'un contrat de "right of use over shares" portant sur autant d'actions et lui permettant d'utiliser à tout moment les actions visées par le contrat ; et

- 825.000 actions Eureking au titre d'un contrat de "right to substitute shares delivered as collateral" portant sur autant d'actions et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat.

Au titre du règlement général, le déclarant a précisé détenir 1.525.000 bons de souscription d'actions ordinaires rachetables (BSAR) portant sur 762.500 actions Eureking ; 2 BSAR donnant droit à 1 action Eureking au prix d'exercice de 11,50 euros par action nouvelle.