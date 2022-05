Eureking : UBS Group détient 10,75% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 19 mai à l'AMF, la société de droit suisse UBS Group AG a déclaré avoir franchi en hausse, le 13 mai, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société UBS AG qu'elle contrôle, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Eureking. Elle détient, directement et indirectement, 2.150.000 actions Eureking représentant autant de droits de vote, soit 10,75% du capital et des droits de vote de la société. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions Eureking détenues par assimilation. A cette occasion, la société UBS AG a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.

Au titre du code de commerce, le déclarant a précisé détenir 2.150.000 actions Eureking résultant de la conclusion de contrats avec un tiers, propriétaire desdites actions. Au titre du règlement général, le déclarant a précisé détenir 2.150.000 bons de souscription d'actions ordinaires rachetables (BSAR) ; 2 BSAR donnant droit à une action Eureking au prix d'exercice de 11,50 EUR par action nouvelle.