eureKING : projet d'acquisition de Skyepharma

(Boursier.com) — eureKING , le premier 'Special Purpose Acquisition Company' (SPAC) européen dans la santé, dédié à la bioproduction, annonce que le comité social et économique de Skyepharma, après consultation, a rendu un avis favorable au projet d'acquisition de Skyepharma.

Les actionnaires d'eureKING sont convoqués le 11 août afin de se prononcer sur les propositions de modifications statutaires nécessaires à la réalisation de l'opération, à savoir l'extension de la date limite de réalisation du Rapprochement d'Entreprises Initial du SPAC au 31 octobre 2023, et la levée de la condition de taille minimum de la cible.

Sous réserve de l'approbation de ces modifications statutaires, l'opération envisagée constituera le 'Rapprochement d'Entreprises Initial' d'eureKING. En outre, sous cette même réserve, une période de remboursement sera ouverte dans les meilleurs délais, et au plus tard le 21 août 2023, par laquelle eureKING offrira alors une option de rachat des Market Shares au prix convenu de 10,30 euros qui sera indépendante de la réalisation, ou non, de l'acquisition de Skyepharma.

Il est précisé que la juste valeur de marché de Skyepharma est évaluée à environ 50 millions d'euros.