eureKING : fin de parcours le 29 novembre

Du fait de la dissolution anticipée de la société eureKING, et dans l'hypothèse d'un vote favorable des actionnaires,

- la cotation des BSAR B (Market Warrants) et des actions de préférence de catégorie B (Market Shares) sera suspendue à compter du 28 novembre 2023,

- les BSAR B (Market Warrants) et les actions de préférence de catégorie B (Market Shares) seront radiés de la cote par Euronext Paris le 29 novembre 2023, étant précisé que les actions de préférence de catégorie B (Market Shares) resteront admises aux opérations en Euroclear France.

Par conséquent, à compter de cette date, plus aucun instrument financier de la société ne sera admis aux négociations sur Euronext Paris.

A la suite de l'Assemblée Générale Extraordinaire, si la dissolution anticipée est approuvée, le liquidateur nommé par l'Assemblée générale extraordinaire procédera à la liquidation de la société. Ainsi, après avoir désintéressé les créanciers et réglé son passif, il procédera à la distribution des sommes restant disponibles.