Eureking : des fonds Linden Advisors ont souscrit à hauteur de 7,43% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 13 mai à l'AMF, la société Linden Advisors LP -contrôlée par M. Siu Min Wong, lequel a précisé ne détenir aucune action Eureking-, agissant pour le compte de fonds et de clients dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 12 mai, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Eureking. Elle détient, pour le compte de ces fonds et clients, 1.485.000 actions Eureking représentant autant de droits de vote, soit 7,43% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à l'augmentation de capital de la société Eureking dans le cadre de son introduction en bourse.

Le déclarant a précisé détenir 1.485.000 bons de souscription d'actions ordinaires rachetables (BSAR) portant sur 742.500 actions Eureking, 2 BSAR donnant droit à une action Eureking au prix d'exercice de 11,5 euros par action nouvelle.