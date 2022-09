eureKING annonce l'obtention du label TIBI

(Boursier.com) — eureKING , le SPAC français dédié à la santé et plus particulièrement à la bioproduction en Europe, annonce l'obtention du label TIBI, une initiative du gouvernement français qui permet aux entreprises technologiques labélisées d'accéder à 6 milliards d'euros de fonds initiaux, évalués aujourd'hui à plus de 18 milliards d'euros, regroupant 21 investisseurs institutionnels français de premier plan.

"eureKING est très fier de recevoir le label TIBI, qui marque une reconnaissance et une concrétisation de notre projet de développer une des filières les plus prometteuses du secteur de l'industrie de la santé en Europe et d'engager des projets durables et innovants dans le domaine biopharmaceutique et de la bioproduction. Cette labélisation permet d'initier un dialogue nouveau avec des investisseurs institutionnels et partenaires potentiels importants, et renforce encore notre ambition de mener à bien notre projet de première acquisition d'ici à 2023" a déclaré Michael Kloss, Directeur Général d'eureKING.

Le Label TIBI, une initiative du gouvernement français qui permet de consacrer 6 milliards d'euros par les investisseurs institutionnels français en faveur des entreprises technologiques.

Présenté en juillet 2019 au Ministre de l'Économie et au Secrétaire d'Etat chargé du Numérique, le rapport à l'origine du label TIBI, rédigé par Philippe Tibi, Président de Pergamon Campus et professeur d'économie à l'École polytechnique, dresse le constat d'une capacité insuffisante de financement des entreprises technologiques françaises.

Pour répondre à cette insuffisance, la présidence de la République a engagé en septembre 2019 21 investisseurs institutionnels français à consacrer 6 milliards d'euros initialement. En janvier 2020, ces investisseurs se sont retrouvés à Bercy pour officialiser le projet par la signature d'un document d'engagement. À ce jour, la trésorerie engendrée à la création du label TIBI dépasse les 18 milliards d'euros.

L'obtention du Label TIBI par eureKING permet ainsi au SPAC d'engager le dialogue avec de nouveaux investisseurs potentiels afin de répondre efficacement à son objectif de développement.

L'ambition d'eureKING : faire émerger un leader de la bioproduction via l'acquisition de sociétés européennes spécialisées dans la sous-traitance biopharmaceutique

eureKING est le premier SPAC européen à investir dans le secteur de la santé et plus spécifiquement de la bioproduction. Fort d'une levée de fonds de 150 millions d'euros à l'occasion de sa cotation sur Euronext, eureKING entend acquérir des CDMOs (Contract Development and Manufacturing Organization), des entreprises spécialisées dans la production et la fabrication de produits biopharmaceutiques pour le compte d'autres sociétés de l'industrie de la santé, principalement en Europe.

La stratégie d'acquisitions et de développement d'eureKING se base ainsi sur trois segments clés de l'industrie biopharmaceutique et des nouvelles technologies en santé : la production de produits biologiques, la production de thérapies cellulaires et géniques et la production de produits de biothérapie vivants (ou LBP1).

Soutenue par son premier investisseur eureKARE, société pionnière spécialisée dans le financement et la création d'entreprises de biotechnologies dont le portefeuille d'entreprises du secteur des Sciences de la Vie ne cesse de croître, eureKING entend réaliser sa première acquisition dans les 15 mois suivants sa première cotation sur Euronext.