Eurazeo : vivement le coupon !

(Boursier.com) — Eurazeo proposera à l'Assemblée générale des actionnaires 2023, le paiement d'un dividende ordinaire de 2,20 euros par action, soit une augmentation de près de 26% par rapport au dividende ordinaire 2021 (1,75 euro). Cette nouvelle augmentation est soutenue par la croissance des revenus récurrents de l'activité de gestion d'actifs et la solidité financière du Groupe.

D'autre part, le Directoire d'Eurazeo a lancé, courant mai 2022, un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros. Le groupe a racheté 1,16 million d'actions pour annulation en 2022 pour un montant de 71 ME à un prix moyen de 61 euros par action. Cette opération a eu un effet relutif brut de +1,6% sur l'ANR en 2022. Depuis le début de l'année, le reste du programme a été exécuté...

Nouveau programme de rachat d'actions

Dans la logique de ce programme de rachat d'actions et de soutien à l'actionnariat, Eurazeo lance, à compter de 8 mars, un nouveau programme de rachat d'actions pour annulation de 100 ME. Ce nouveau programme sera relutif pour les actionnaires. Le groupe procède en outre à des rachats d'actions au titre de la couverture des plans d'intéressement de long terme (LTIP).

Rappelons qu'au titre de 2021, Eurazeo avait versé à ses actionnaires un dividende ordinaire de 1,75 euro par action et d'un dividende exceptionnel de 1,25 euro par action, soit un total de 3 euros. Au cours actuel de près de 69 euros l'action, le rendement proposé pour 2022 ressort à plus de 3%.

A noter que parmi les derniers avis de brokers, AlphaValue conseille d'accumuler le dossier avec un objectif de cours ajusté à 85 euros. Degroof Petercam est quant à lui à l'achat sur le titre avec un cours cible de 100 euros, contre 88 euros auparavant, "après un solide exercice bien que le cours de l'action suggère le contraire". Les Actifs sous gestion du groupe ont grimpé de 10% sur un an à 34,1 MdsE (Fee Paying AUM +29%) avec des commissions de gestion en progression de 20% à 380 ME et une excellente performance des sociétés du portefeuille. Le Chiffre d'affaires économique des sociétés consolidées est en hausse de 36% et l'EBITDA économique progresse de 32%. Le Résultat net part du groupe ressort à 595 ME. L'Actif Net Réévalué (ANR) s'est établi à 127,1 euros par action (en hausse de 8% par rapport à fin 2021).