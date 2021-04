Eurazeo : versement d'un dividende de 1,50 euro par action approuvé

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale mixte des actionnaires d'Eurazeo s'est réunie aujourd'hui à huis-clos et a été retransmise en direct sur le site internet de la société. Elle a approuvé les 18 résolutions proposées et notamment le versement d'un dividende de 1,50 euro par action.

Cette Assemblée Générale conclut une année 2020 qui a démontré la solidité et le succès de la stratégie d'Eurazeo. En 2020, les actifs sous gestion de Groupe ont progressé de 16% pour atteindre près de 22 milliards d'euros, portés par une levée de fonds record à 2,9 milliards d'euros et l'ANR a atteint 85,4 euros par action en hausse de +6,3% sur l'année notamment grâce à un fort rebond au second semestre de +21%.

Lors de cette Assemblée Générale, le groupe a annoncé regrouper l'ensemble de ses activités dans les métiers du private equity, de la dette privée et des actifs immobiliers et infrastructures, portées historiquement par les sociétés Eurazeo et Idinvest Partners, sous la marque unique "Eurazeo".

Cette nouvelle architecture de marque s'accompagne d'un nouveau logo.

Power Better Growth, le positionnement dévoilé lors de l'Assemblée Générale, incarne à la fois le modèle et l'ambition du Groupe.

Le modèle d'un groupe qui multiplie, diversifie et mobilise ses ressources au service de projets entrepreneuriaux, crée de la valeur et aligne parfaitement les intérêts de ses actionnaires sur ceux de ses investisseurs privés.

L'ambition d'un groupe pionnier et leader en ESG dont l'engagement se manifeste à travers O+, la stratégie ESG la plus ambitieuse de son secteur, lancée en septembre 2020, au travers de laquelle la société s'est engagée à atteindre la neutralité nette carbone d'ici à 2040 et à agir en faveur d'une société plus inclusive. Avec O+, Eurazeo a réaffirmé son statut de leader en matière d'ESG, perçu comme un véritable vecteur de performance et de croissance durable.

Eurazeo continuera d'anticiper les futurs leviers de croissance avec des choix d'investissement dans les secteurs porteurs, comme ceux réalisés dans les secteurs de la technologie, de la santé ou des infrastructures durables. Eurazeo entend poursuivre son expansion internationale et notamment accroître son empreinte en Europe, accélérer aux États-Unis et capitaliser sur la bonne dynamique du marché asiatique.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire d'Eurazeo, a déclaré : "Nous sommes très heureux et fiers de dévoiler notre nouvelle plateforme de marque, qui regroupera toutes les activités du Groupe sous la marque Eurazeo. " Power Better Growth ", c'est une nouvelle identité au service d'une nouvelle ambition : notre stratégie de croissance durable. Les 300 femmes et hommes d'Eurazeo sont enthousiastes à l'idée de continuer à créer de la valeur tout en contribuant à des enjeux majeurs tels que le financement et le soutien de l'économie réelle, la décarbonatation de l'économie et l'avènement d'une société plus inclusive."